مويز يفكر في منح “بن رحمة” دورا مهما في تشكيلة “الهامرز”

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن دافيد مويز مدرب واست هام سيعتمد على النجم الجزائري سعيد بن رحمة هذا الموسم وسيمنحه دورا أكبرا في الفريق على أمل أن يترك الجزائري بصمته في الدوري الإنجليزي.

وأكدت ذات المصادر، أن “مويز” لا يزال معجبا بإمكانيات “بن رحمة” ومع رحيل “لينغارد” فسيكون دور الجزائري مهما في تشكيلة الفريق، في نفس السياق الأمور لن تكون سهلة أبدا من أجل الظفر بمكانة أساسية.

من جهة أخرى، وبعد أن شارك في المباراة الودية أبدى النجم الجزائري عن سعادته الكبير بعودته لمداعبة الكرة من جديد، حيث نشر عبر حسابه في الانستغرام: “اشتقت كثيرا لكرة القدم”.