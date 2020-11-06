مويز يمنح معلومات جديدة حول جاهزية بن رحمة

كشف دايفيد مويز، مدرب واست هام، عن معلومات جديدة بخصوص جاهزية الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، قبل مواجهة فولهام، غدا السبت.

وصرّح التقني البريطاني :”لدي مُنافسة شديدة بين عناصر التشكيلة، وسعيد طرف فيها، وهذا أمر يُسعدني كثيرا”.

وأضاف :”هو يقترب من الوصول الى قمة مُستواه، بمرور الأيام، وسيكون رفقة التشكيلة من جديد”.

وترك الرجل الأول في “الهامرز”، الإنطباع بأن الجناح الطائر سيواصل الجلوس على مقاعد البدلاء، لثاني مرة على التوالي.

وكان الجناح الطائر، قد شارك لخمس دقائق خلال الجولة الماضية من البريميرليغ، خلال الخسارة المرة لفريقه أمام ليفربول.