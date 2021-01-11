مويز يُجهز مُفاجأة سارة لبن رحمة

يُجهز دايفيد مويز، مُدرب نادي واست هام، مُفاجأة سارة للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، ستسمح له باللعب بشكل أساسي بصفة أكثر انتظاما في المُستقبل القريب.

وكشف التقني الأسكتلندي، بأنه ينوي الاعتماد على مُهاجم وهمي في المُباريات القادمة، وهو الدور الذي سيشغله مُحارب الصحراء.

وقال في هذا الصدد :”أفكر بشكل جدي في تطبيق فكرة اللعب بدون قلب هجوم صريح، بعد رحيل سيباستيان هالر”.

ويُنتظر أن يُباشر نجم برينتفورد السابق، المواجهة القادمة للهامرز، سهرة اليوم الإثنين، أمام ستوكبورت في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وقدم صاحب المُراوغات السحرية، لحد الساعة، تمريرتين حاسمتين منذ بداية المنافسة، الرسمية ولكنه عاجز عن التسجيل.