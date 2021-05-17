مويز يُعلق على أول أهداف بن رحمة في البريميرليغ

أشاد دافيد مويز، مدرب واست هام بالدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بعدما تمكن هذا الأخير من تسجيل أول أهدافه في البريميرليغ.

وتحدث التقني الأسكتلندي قائلا :”أنا سعيد من أجل بن رحمة، لقد إستقدمانه لهذا السبب، وعليه المواصلة على هذا النحو”.

وواصل :”لقد ساهم في خطفنا لنقطة مهمة أمام برايتون، وسيكون لها وزن كبير عند نهاية الموسم الجاري”.

وختم :”نأمل أن يواصل على هذا النحو، ويكون فاتحة أهداف كثيرة في المُستقبل القريب”.

وإنتظر صاحب المُراوغات السحرية، الى غاية الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري قبل هزه الشباك لأول مرة مع “الهامرز“.