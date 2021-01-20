“مويز” يُوجّه رسالة مشفرة لـ “بن رحمة” وزملائه !

انتقد مدرب “وست هام“، “دافيد مويز” لاعبي فريقه بالرغم من الفوز المحقق أمس الثلاثاء أمام “وست بروميتش ألبيون”.

وقال “مويز” في تصريحات صحفية: “أنا سعيد للانتصار بطبيعة الحال، لكني غير راضٍ على أداء اللاعبين”.

وأضاف: “لقد أخطأنا في الكثير من المناسبات، التمريرات في الهجوم كانت خاطئة وحتى المراوغات لم تكن في محلها”.

وتابع: “هنأت اللاعبين على النقاط المحققة لحد الآن في البريميرليغ لكني أريد منهم أن يعملوا أكثر من أجلهم ومن أجل الفريق”.

يذكر أن “مويز” كان يطالب في العديد من المناسبات “بن رحمة” بأن تكون تمريراته صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب.