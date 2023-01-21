مويس:”بن رحمة من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أثنى مدرب نادي واستهام الإنجليزي، ديفيد مويس، على لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بعد المستويات التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم.
وصرح المدرب مويس، لموقع الفريق، أمس الجمعة:”بكل صراحة، لا نملك لاعبين يمتلكون إحصائيات تهديفية مرتفعة هذا الموسم في الهجوم”.
وأضاف مويس:”أعتقد أن بن رحمة يعد من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي، وأتمنى أن يواصل التألق في النصف الثاني من الموسم”.
للإشارة، سجل بن رحمة هذا الموسم مع فريقه 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في كل المنافسات.
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