مويس كامارا: “نتمنى أن يكون الحظ إلى جانبنا لتحقيق الفوز ضد الجزائر”

أبدى لاعب منتخب غينيا للمحليي، موسى مويس كامارا، أمله الكبير في تحقيقهم الفوز في مباراة الغد ضد المنتخب الوطني، لحساب الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.

وصرح اللاعب كامارا، في يوم الخميس، في ندوة صحفية: “نحن جاهزون لمواجهة الجزائر، وتركيزنا كله على هذه المباراة”.

كما أضاف: “الجزائر تملك منتخب جيد، يطبق كرة جميلة من الناحية التكتيكية، لذا علينا عدم الاستهانة بهذه المباراة”.

وتابع اللاعب موسى مويس كامارا: “نتمنى أن يكون الحظ إلى جانبيا في مواجهة الغد ضد الجزائر، من أجل تحقيق الفوز في المباراة”.