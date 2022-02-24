مويس: “لا يوجد مشكل مع بن رحمة وهذا ما أريده منه”

نفى مدرب ويست هام الإنجليزي، دافيد مويس، وجود مشكل مع لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة، رغم تلاسنهما في المباراة الأخيرة.

ونقلت الصحافة الإنجليزية، تصريحات مويس، في هذا الخصوص، أين قال: “أريد من بن رحمة، أين يكون جزءا من الفريق”.

كما أوضح: “عليه أن يعرف متى يجب أن يراوغ ويحتفظ بالكرة، ومتى عليه تمريرها، أريد منه يسجل، ويمنح تمريرات حاسمة”.

وتابع مدرب ويست هام، دافيد مويس: “هذه هي المفاتيح الأساسية لسعيد بن رحمة، ولا مشكل لدي معه”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، لم يتقبل تغييره من طرف مدربه في الدقيقة الـ70، من المباراة الأخيرة التي جمعتهم بنيوكاستل.