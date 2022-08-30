مويس يتحدث عن مستوى بن رحمة

تحدث مدرب واست هام الإنجليزي. دافيد مويس، عن مردود لاعبه الدولي الجزائري. السعيد بن رحمة، في بداية الموسم الحالي من البريميرليغ.

وصرح المدرب مويس، أمس الإثنين، لموقع “هامرز نيوز” المتخصص بأخبار الفريق:”أعتقد أن بداية الموسم لبن رحمة كانت جيدة ومتباينة في نفس الوقت”.

وأضاف مويس:”لعب بن رحمة ضد برايتون، ولم نشاهده كثيراً، كما كان أداءه متقطعا ضد نوتنغهام، لكن نعلم ما يمكننا الحصول عليه مع بن رحمة”.

وختم مويس في تصريحاته:”بن رحمة في بعض الأحيان ، يمكن أن يحبطك ، وأحيانًا يصنع الفارق، اعتقد اليوم أنه أحدث فرقًا كبيرًا “.

وللإشارة، جاءت هذه التصريحات عقب فوز واست هام ضد أستون فيلا بهدف لصفر، وعرف اللقاء تألق السعيد بن رحمة.