مويس يتغنى بأداء بن رحمة

أشاد مدرب نادي وست هام الانجليزي، ديفيد مويس، بأداء لاعبه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في لقاء أمس، الذي فاز به الفريق بنتيجة 4-0 أمام نوتنغهام فورست، برسم الجولة الـ 25 من البريميرليغ.

وقدم لاعب الخضر، الذي عاد للمشاركة كأساسي مع “المطارق”ّ، مستويات كبيرة في ذات اللقاء، من خلال تقديمه تمريرتين حاسمتين، في الدقيقتين 73 و78، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ 83.

وتحدث مويس، في تصريحات نقلها موقع “هامرز نيوز” عن تألق بن رحمة، قائلا: “سعيد كان رائعا، سواء في تقديم المساعدة وحتى في صناعة الفرص…هذه هي الأهداف التي تريد رؤيتها من المهاجمين “.