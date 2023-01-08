مويس يعترف بإمكانيات بن رحمة “فعلها مجدّدا”

اعترف مدرب ويست هام دافيد مويس بفضل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على فريقه بعد التأهل على حساب برينتفورد في منافسة الكأس.

وأشاد دافيد مويس كثيرا بسعيد بن رحمة في تصريحه الذي نقلته “ديلي ميل” اليوم الأحد “سعيد كان فعال بكل تأكيد. لقد فعلها في مناسبات أخرى، دخل إلى الملعب وكان له تأثير كبير”.

وأضاف مويس “شاهدنا مدى تأثير التغييرات في كأس العالم. أن سعيد لما فعله سعيد من اجلنا، كان بإمكاني أن أشراكه أساسيا، لكني فضلت الاعتماد عليه بشكل احتياطي، بصراحة سجّل هدفا رائعا”.

ونال مويس سخطا كبيرا من الاعلام البريطاني بعد تهميش بن رحمة في الفترة الاخيرة. وهو الامر الذي استغله جيدا مهاجم الخضر للرد عليه بطريقته الخاصة.

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