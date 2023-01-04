مويس يُبعد بن رحمة عن تشكيلة ويستهام أمام ليدز

أعلن الحساب الرسمي لفريق ويستهام يونايتد الانجليزي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه ليدز يونايتد.

ولم تحمل التشكيلة الأساسية التي نُشرت على حساب المطارق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إسم، سعيد بن رحمة.

وأصبح النجم الدولي الجزائري أساسيا فوق العادة في مُخططات المدرب الاسكتلندي، دافيد مويس بعد فترة التوقف لكنه أُبعد اليوم.

ويواجه ويستهام مُضيفه ليدز بداية من الساعة الـ20:45 لحساب الجولة الـ19 من الدوري الانجليزي الممتاز.