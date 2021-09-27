ميادة الحناوى تكشف حقيقة اصابتها بالزهايمر

كشفت النجمة الكبيرة ميادة الحناوى عن حقيقة إصابتها بالزهايمر وتعرضها لأزمة صحية مؤخرا قائلة في تصريحات خاصة لـموقع “اليوم السابع”: “الحمد لله أنا بخير وصحة وسلامة، وما نشر مؤخرا عن إصابتى بالزهايمر ليس له أي أساس من الصحة”.

وأضافت النجمة الكبيرة أنها تطالب مروجى تلك الشائعات أن يتحققوا فيما ينشروه خاصة أن هذا يضايقها وتشعر كثيرا، مشيرة أنها مؤخرا تعرضت للكثير من الشائعات مثل إصابتها بالزهايمر وفيروس كورونا وهذا غير صحيح .

واختتمت حديثها قائلة أن الفترة المقبلة تشهد عدة نشاطات لها حيث تحيى عدة حفلات في أبوظبى وغيرها .

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