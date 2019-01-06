“ميار” تناشد المحسنين مساعدتها للعلاج بالخارج

تناشد الطفلة، ميار بن عوادي، المحسنين، مساعدتها للعلاج بالخارج، حيث تعاني من ضمور بالمخ، أفقدها المهارات الحركية واللغوية والمعرفية.

وحسب ما أفاد به مركز نور للحياة، للعلاج الطبيعي المكثف وتأهيل الأطفال، الكائن مقره بالعاصمة المصرية، القاهرة، فبعد الاطلاع على التقارير الطبية، تبين أن ميار، تعاني من ضمور بالمخ، نتيجة نقص الأكسجين عند الولادة.

مما أدى إلى تأخرها، عن أقرانها، في نفس المرحلة العمرية، في اكتساب المهارات الحركية واللغوية والمعرفية.

وأكد المركز، أن حالتها تتطلب علاجها، بمركزهم المختص، بتأهيل أمراص المخ والأعصاب للأطفال، بنظام العلاج المكثف، لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

أما عن تكلفة العلاج، فتتراوح بين 450 و750 أورو شهريا.

ويشمل البرنامج العلاجي للطفلة ميار، البدلة العلاجية، والقفص العنكبوتي، ووحدة التمارين العلاجية، والعلاج اليدوي.

بالإضافة لجميع أدوات ومستلزمات تأهيل الأطفال، كما سيتم تخصيص جلسات التخاطب وتنمية المهارات والعلاج الوظائفي، حسب رغبة الأهل.