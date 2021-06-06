ميال حكما لمباراة أولمبي المدية ومولودية الجزائر

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم ميال لإدارة المباراة المتأخرة، التي ستجمع فريق أولمبي المدية، بمولودية الجزائر.

وسيدير الحكم ميال، هذه المواجهة، بمساعدة كل من شاب الله كمساعد أول، وإيدير، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لبن زهرة كحكم رابع.

وفي المواجهة المتأخرة الثانية، لحساب ذات الجولة والتي ستجمع شبيبة سكيكدة، بالضيف شباب بلوزداد، تم تعيين الحكم عوينة (س)، لإدارتها، بمساعدة كل من عوينة (ف)، وحريزي، وصاولي الهادي كحكم رابع.

يذكر أن هاتين المباراتين ستلعبان يوم الثلاثاء المقبل، 8 جوان، حسب ما كشفت عنه الرابط المحترفة لكرة القدم.