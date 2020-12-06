ميال حكما لمباراة مولودية الجزائر واتحاد بلعباس

الرياضة
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ميال حكما لمباراة مولودية الجزائر واتحاد بلعباس
بقلم كريم.تيغرمت

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، اليوم الأحد، الحكم فاروق ميال لإدارة مباراة مولودية الجزائر، أمام اتحاد بلعباس، المقررة هذا الثلاثاء.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعيينات حكام هذه المواجهة، والتي سيديرها الحكم فاروق ميال، بمساعدة سمير شاب الله، وأمغار ايدير.

ووسيتنقل مولودية الجزائر، إلى بلعباس، لمواجه الاتحاد المحلي، بملعب “24 فيفري”، في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى.

وأوضح موقع الفاف، أن الحكام المعنيين بإدارة هذه المباراة، سيخضعون لفحص الكشف عن فيروس كورونا، 48 ساعة قبل موعد انطلاقها، تطبيقا للبروتوكول الصحي.


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