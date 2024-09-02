مياه الأمطار تغمر الطرقات والمنازل بتمنراست

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية تمنراست ليلة البارحة في تشكل فيضانات وسيول غمرت الطرقات والمنازل. مما استوجب التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد سخرت جهازا أمنيا مكثفا لتدخل لأي طارئ على مستوى النقاط السوداء. كما تم تقديم يد المساعدة لإمرأة كانت على متن سيارة مغمورة بالمياه بحي تهڨارت تعاني من حالة صدمة. ناهيك عن امتصاص مياه الأمطار من 03 مساكن بحي سرسوف الغربي، ومن مسكن عائلي بحي لڨصر. بالإضافة كذلك إلى امتصاص مياه الأمطار من 06 مواقع لتجمع مياه الأمطار بكل من حي أمشون، حي القصر، حي الوئام، حي تهڨارت.

كما أشارت ذات المصالح، إلى أن عملية الاستطلاع والمعاينة بحي لڨصر لا زالت متواصلة. وعمليات التعرف و الاستطلاع بكل أودية تامنغست. أين تم تسخير جميع الامكانيات المادية و البشرية في عمليات التدخل.