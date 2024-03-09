مياه الأمطار وتراكم الثلوج تتسبب في غلق هذه الطرقات

أسفرت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن، عن غلق العديد من الطرقات والمحاور بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه، حسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أن ولاية تيزي وزو عرفت غلق 3 طرقات، حيث تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33. على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. والطريق الولائي رقم 100 على مستوى قرية تاقمونت بلدية الواضية مغلق بسبب إنجراف التربة. أما الطريق الولائي رقم 250 على مستوى قرية أمغيرة بلدية آيت خليلي مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما تسببت الثلوج المتراكمة في غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة ايكوكار بلدية بشلول وتيكجدة بلدية الأصنام.

أما ولاية جيجل، فتسبب إرتفاع منوب المياه، في غلق الطريق الولائي رقم 137أ على مستوى منطقة الكبابة. بلدية سلمى بن زيادة، والطريق الولائي رقم 134 على مستوى منطقة بوحداد بلدية الشقفة.

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