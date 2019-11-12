مياه رديئة مختلطة بمخلّفات الصرف الصحي تهدّد الصحة في معسكر

حذر عدد من سكان وأهالي بلدية زلامطة التابعة لدائرة الهاشم في ولاية معسكر من مغبة مخلفات ما قد يحدث لاحقا بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي التي تسربت نتيجة اهتراء القنوات وقدمها وتقاعس السلطات العمومية في استحداث شبكة مياه الشرب و الصرف معا.

وأضاف السكان، أن السلطات اهتدت إلى قطع التموين عن السكان البالغ عددهم نحو 8000 نسمة إلى حين إزالة المخاوف مما أفضى إلى حدوث أزمة خانقة في مشكل التزود بالماء الشروب.

وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من أن تتنامى المخاطر إلى حيث يتمدرس تلاميذ المنطقة في عدد من مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط لكون أن الخطر بات يتهددهم في حال الإقدام على التزود بالمياه القذرة.

وقد ضاعفت تهاطلات الأمطار الأخيرة من مخاوفهم على اعتبار أن أشغال التنقيب عن النقاط السوداء لقنوات الصرف الصحي قد تعرف تأجيلا بسبب تراكمات الأوحال .