مياه محطات التحلية ستصل إلى الولايات الداخلية على امتداد 150 كلم

أكد وزير الري، طه دربال أن “الولايات الداخلية للوطن التي تقع على امتداد 150 كلم ستستفيد هي الأخرى من المياه الشروب التي تنتجها محطات تحلية مياه البحر”.

و أوضح الوزير في تصريح أن إنجاز محطات تحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي “يأتي من أجل الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين”. و”تعزيز الأمن المائي الذي أصبح في السنوات الأخيرة بمثابة رهان دولي ذي أولوية”. مبرزا أن هذه المياه “ستصل إلى الولايات الداخلية على امتداد 150 كلم”.

وشدد دربال بعين المكان على “ضرورة رفع وتيرة إنجاز هذا المشروع خلال شهر رمضان المقبل”. و”العمل بنظام 3/8 لبلوغ الأهداف المحددة” معتبرا الأشغال الجارية حاليا بأنها “جيدة”.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن الشركات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع “لديها الإمكانات البشرية والمادية”. و”اللوجستيكية اللازمة التي تمكنها من رفع وتيرة الإنجاز لتسليم هذه المشاريع في آجالها التعاقدية”.