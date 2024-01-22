مياه مُلوثة لتحضير البيتزا.. أمن عنابة يكتشف كارثة داخل مخبزة!

تمكنت فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، في عنابة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، أمس الأحد، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب ذات المصالح، تمت العملية على إثر عمليات مراقبة للمحلات التجارية، أين تم تسجيل داخل محل تجاري يمارس نشاطه كمخبزة، انعدام كلي لشروط النظافة. حيث يستعمل المحل، مياه ملوثة لتحضير البيتزا والحلويات.

وتم حجز 119 كلغ من الطماطم المتعفنة التي تستعمل في تحضير صلصة البيتزا. إضافة إلى كميات معتبرة من العجائن والمستحضرات المعدة لتحضير الحلويات.

كما تم خلال الخرجة مراقبة محل تجاري يمارس نشاطه بيع بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان.

أين تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية موجهة للبيع لتجار التجزئة، تتمثل في 60 كلغ جوز، و192علبة خبز بسكويت.

بالإضافة إلى 360 قطعة حلوى، و40 علبة قهوة 500 غرام للعلبة، و4.5 قنطار من مادة الفريك مجهولة المصدر وبدون وسم إضافة إلى مواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية.

أين تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، عن قضايا حيازة وتخزين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.