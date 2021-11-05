مياه: هذه نسبة إمتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة

كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن التراجع المسجل في التساقطات المطرية، عبر 20 ولاية من الوطن. أدى إلى انخفاض مستوى مياه السدود التي تزود الساكنة بالمياه الشروب.

وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير، أن مستوى المياه عبر السدود إنخفص عبر 22 سدا التي تزودها بالماء الشروب. وكان لهذا الإنخفاض أثر كبير، على نقص التزويد بالماء الشروب خلال 2021.

وأضاف الوزير، أن الأمطار الأخيرة التي تساقطت أعادت الحياة لبعض السدود مؤخرا. حيث تبلغ النسبة الوطنية لامتلاء السدود حاليا 32،26 بالمائة. حيث تبلغ النسبة 20بالمائة بغرب الوطن. و16،7 بالمائة بحوض الشلف و 8،3 بالمائة بمنطقة الوسط في حين ترتفع الى 38 بالمئة بالشرق الجزائري.

كما ذكر الوزير بأن الجزائر عرفت سنوات طويلة من الجفاف بداية من الثمانينات. والتي أدت الى انخفاض منسوب المياه السطحية بشمال البلاد. من 6،5 مليار متر مكعب في تلك الفترة الى 4 مليار متر مكعب حاليا.

و قال كريم حسني، أن الجزائر تحشد حاليا 11 مليار متر مكعب. منها 7،20 مليار متر مكعب في السنة موجهة للفلاحة. و 3،8 مليار متر مكعب/سنة موجهة للاحتياجات المنزلية و الصناعية.

و تأتي هذه المياه بنسبة 50 بالمائة من المياه الجوفية، و 33 بالمائة من المياه السطحية، و 17 بالمائة من تحلية مياه البحر.

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