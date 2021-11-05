مياه: هذه نسبة إمتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة
كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن التراجع المسجل في التساقطات المطرية، عبر 20 ولاية من الوطن. أدى إلى انخفاض مستوى مياه السدود التي تزود الساكنة بالمياه الشروب.
وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير، أن مستوى المياه عبر السدود إنخفص عبر 22 سدا التي تزودها بالماء الشروب. وكان لهذا الإنخفاض أثر كبير، على نقص التزويد بالماء الشروب خلال 2021.
وأضاف الوزير، أن الأمطار الأخيرة التي تساقطت أعادت الحياة لبعض السدود مؤخرا. حيث تبلغ النسبة الوطنية لامتلاء السدود حاليا 32،26 بالمائة. حيث تبلغ النسبة 20بالمائة بغرب الوطن. و16،7 بالمائة بحوض الشلف و 8،3 بالمائة بمنطقة الوسط في حين ترتفع الى 38 بالمئة بالشرق الجزائري.
كما ذكر الوزير بأن الجزائر عرفت سنوات طويلة من الجفاف بداية من الثمانينات. والتي أدت الى انخفاض منسوب المياه السطحية بشمال البلاد. من 6،5 مليار متر مكعب في تلك الفترة الى 4 مليار متر مكعب حاليا.
و قال كريم حسني، أن الجزائر تحشد حاليا 11 مليار متر مكعب. منها 7،20 مليار متر مكعب في السنة موجهة للفلاحة. و 3،8 مليار متر مكعب/سنة موجهة للاحتياجات المنزلية و الصناعية.
و تأتي هذه المياه بنسبة 50 بالمائة من المياه الجوفية، و 33 بالمائة من المياه السطحية، و 17 بالمائة من تحلية مياه البحر.
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المياه: إطلاق برامج إستعجالية لإنجاز أكثر من 600 بئر عبر 20 ولاية
المياه: إطلاق برامج إستعجالية لإنجاز أكثر من 600 بئر عبر 20 ولاية
وكشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أنه للتخفيف من أزمة المياه سيتم إطلاق برامج إستعجالية لإنجاز أكثر من 600 بئر. للتقليص من أثر العجز المائي الذي مس 20 ولاية.
وخلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنه للتقليص من أثر العجز المائي، أطلق القطاع عدة برامج إستعجالية لإنجاز أكثر من 600 منقب عبر الولايات التي مسها العجز.
وإلى جانب إنجاز المناقب، تم وضع إستراتيجية للقضاء على هذه الأزمة المزمنة والهيكلية. وتحقيق الأمن المائي من خلال التخلص من الإعتماد على المياه السطحية والجوفية _حسب الوزير_.
وأوضح الوزير، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على متابعة حشد الموارد المائية التقليدية. والرفع من قدرات تخزينها على المستوى الوطني الى 12 مليار متر مكعب افاق سنة 2024.