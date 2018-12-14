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ميباراكو: “تربص تلمسان كان جد إيجابي للفريق”

الرياضة
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ميباراكو: “تربص تلمسان كان جد إيجابي للفريق”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدافع مولودية الجزائر، زيدان ميباراكو، أن التربص الذي أجراه فريقه بتلمسان، كان جد إيجابي للفريق استعدادا لمرحلة العودة.

وصرح ميباراكو، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “التربص جرى في أحسن الظروف، وكان جد إيجابي للفريق”.

وأضاف: “أتمنى أن العمل الذي قمنا به طيلة الـ10 أيام الماضية، سيفيدنا في مرحلة العودة، وفي المباراة التي تنتظرنا أمام رائد القبة”.

وبخصوص الودية التي جمعتهم بوداد تلمسان، قال ميباراكو: “وداد تلمسان يملك لاعبين جيدين، وهو فريق كبير، لا يستحق التواجد في القسم الثاني”.


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