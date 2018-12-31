ميباراكو: “سنواجه فيلاج موسى بكل جدية لضمان التأهل”

أكد مدافع مولودية الجزائر، أن فريقه قام بالتحضيرات اللازمة، استعدادا لمواجهة نادي فيلاج موسى، غدا الثلاثاء، لحساب كأس الجمهورية، أملا في التأهل للدور المقبل.

وصرح ميباراكو، للتطبيق الرسمي لمولودية الجزائر: “لدينا لقاء نحضرله أمام فيلاج موسى لحساب كأس الجمهورية، ويجب أن نركز ونلعبه بجدية”.

وأضاف: “هي مواجهة صعبة خارج الديار، أمام فريق ليس لديهما يخسره، وسيكون متحفزا لأنه سيواجه مولودية الجزائر”.

وتابع زيدان ميباراكو: “انشاء الله سنؤدي ما علينا في هذه المواجهة، لنعود بالتأهل ونبدأ السنة الجديدة بانتصار”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستتنقل اليوم الإثنين، إلى جيجل، عبر رحلة جوية، لمواجهة نادي شباب حي فيلاج موسى، لحساب الدور الـ16 من كأس الجمهور.