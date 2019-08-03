ميباراكو: “لهذا السبب اخترت العودة لمولودية الجزائر”

كشف مدافع مولودية الجزائر، زيدان ميباراكو، السبب الذي دفعه للعودة لمولودية الجزائر، بعد خوضه تجربة قصيرة في الدوري السعودي.

وصرح زيدان ميباراكو، لتلفزيون “النهار”: “كانت لدي العديد من العروض داخل وخارج الوطن، لكنني فضلت العودة للجزائر لأسباب شخصية”.

وبخصوص اختياره للعميد، أوضح ميباراكو: “اخترت العودة للمولودية، بالنظر لمعرفتي للفريق، رغم أنني تلقيت عدة عروض من أندية وطنية”.

وتابع زيدان ميباراكو: “أشكر كل الأندية التي اتصلت بي، وأقول أن هذا “مكتوب ربي”، الآن أنا لاعب في المولودية، وككل اللاعبين هدفنا تحقيق موسم جيد”.