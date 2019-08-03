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ميباراكو: “لهذا السبب اخترت العودة لمولودية الجزائر”

الرياضة
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ميباراكو: “لهذا السبب اخترت العودة لمولودية الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدافع مولودية الجزائر، زيدان ميباراكو، السبب الذي دفعه للعودة لمولودية الجزائر، بعد خوضه تجربة قصيرة في الدوري السعودي.

وصرح زيدان ميباراكو، لتلفزيون “النهار”: “كانت لدي العديد من العروض داخل وخارج الوطن، لكنني فضلت العودة للجزائر لأسباب شخصية”.

وبخصوص اختياره للعميد، أوضح ميباراكو: “اخترت العودة للمولودية، بالنظر لمعرفتي للفريق، رغم أنني تلقيت عدة عروض من أندية وطنية”.

وتابع زيدان ميباراكو: “أشكر كل الأندية التي اتصلت بي، وأقول أن هذا “مكتوب ربي”، الآن أنا لاعب في المولودية، وككل اللاعبين هدفنا تحقيق موسم جيد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684013

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