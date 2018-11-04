ميباراكو: “نسعى للعودة بنتيجة ايجابية من السعودية”

أكد مدافع مولودية الجزائر، زيدان ميباراكو، عزم فريقه على العودة بنتيجة ايجابية من السعودية، أمام نادي النصر، للعب لقاء العودة في الجزائر بأريحية.

وصرح ميباراكو، للتطبيق الرسمي لمولودية الجزائر: “المباراة لن تكون سهلة، أمام فريق بحجم نادي النصر السعودي”.

وأضاف: “لن نفكر في الخصم، بل سنحاول الدخول بقوة في اللقاء، وتسجيل نتيجة ايجابية تسمح لنا بلعب لقاء العودة في الجزائر بأريحية”.

وتابع مدافع العميد: “لم نتلقى أهداف كثيرة في آخر 6 مباريات، وهي حصيلة جيدة، كمدافعين نعمل دائما لتطوير أنفسنا، لتقديم الأفضل للفريق ومساعدته”.

يذكر أن بعثة المولودية وصلت أمس السبت، إلى السعودية، استعدادا لمواجهة النصر السعودي، الثلاثاء المقبل، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.