“ميباراكو” يصل السعودية للتوقيع مع “الوحدة”

وصل الجزائري، زيدان ميباراكو في الساعات الماضية، للعربية السعودية، إستعدادا للتوقيع مع نادي “الوحدة” المحلي، الذي إتفق معه بصفة رسمية.

وسيكون المُدافع السابق لمولودية الجزائر، على موعد مع الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وهذا قبل توقيعه على عقده مع فريقه الجديد.

يُذكر بأن صاحب الـ30 عاما نشط لمدة موسمين ونصف مع “العميد”، بعد عرف التألق اللافت في مدينة “الحماديين” مع “الموب”.

وبتجسيد هذه الصفقة، يتواصل مُسلسل هجرة اللاعبين الجزائرين تجاه “المملكة” بمُختلف أقسامها “الممتاز والأول” مُستمرا وبقوة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.