ميبرباش: “مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على تعيين زغدود مدربا للفريق”

كشف رئيس فريق نجم بن عكنون، كمال ميبرباش، بأن تعيين منير زغدود مدربًا جديدًا للفريق، تمّ باجماع أعضاء مجلس الإدارة.

وصرّح ميبرباش، في هذا الخصوص، خلال تنصيب زغدود، مدربًا جديدًا للفريق: “مجلس الإدارة في اجتماعه التحضيري للموسم الجديد، اتفق بالاجماع على اختيار زغدود كمدرب للفريق”.

كما أضاف: “نتمنى النجاح للمدرب منير زغدود في عمله، كما نتمنى موسم مليئ بالنجاح لفريقنا نجم بن عكنون”.

يذكر أن المدرب منير زغدود، سبق له تولي تدريب عدة أندية جزائرية من القسم المحترف، آخرها نادي أولمبيك أقبو.