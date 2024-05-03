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الرياضة

ميبرباش: “نتمنى أن تلعب نهاية بطولة الموسم الجاري فوق الميدان”

بقلم كريم تيغرمت
ميبرباش: “نتمنى أن تلعب نهاية بطولة الموسم الجاري فوق الميدان”
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تحدث رئيس فريق نجم بن عكنون، كمال ميبرباش، عن أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأخير لرؤساء الأندية مع رئيس “الفاف” وليد صادي.

وصرّح كمال ميبرباش، في هذا الخصوص: “نتمنى إنهاء الموسم الجاري من البطولة في ظروف حسنة”.

وتابع رئيس فريق نجم بن عكنون: “نأمل في أن تلعب نهاية هذه البطولة فوق الميدان وليس في مكان آخر”.

وتابع كمال ميبرباش: “أتحدث عن فريقي الذي تضرر نوعا ما في الجولات الأخيرة، لكن حاليا اتفقنا والأمور دخلت في نصابها”.

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