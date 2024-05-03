ميبرباش: “نتمنى أن تلعب نهاية بطولة الموسم الجاري فوق الميدان”

تحدث رئيس فريق نجم بن عكنون، كمال ميبرباش، عن أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأخير لرؤساء الأندية مع رئيس “الفاف” وليد صادي.

وصرّح كمال ميبرباش، في هذا الخصوص: “نتمنى إنهاء الموسم الجاري من البطولة في ظروف حسنة”.

وتابع رئيس فريق نجم بن عكنون: “نأمل في أن تلعب نهاية هذه البطولة فوق الميدان وليس في مكان آخر”.

وتابع كمال ميبرباش: “أتحدث عن فريقي الذي تضرر نوعا ما في الجولات الأخيرة، لكن حاليا اتفقنا والأمور دخلت في نصابها”.