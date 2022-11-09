ميتا المالكة لفيسبوك تُسرح 11 ألف موظف

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لـ”فيسبوك“، عن خفض عدد موظفيها بنحو 13 بالمائة، حيث قررت تسريح أكثر من 11 ألف موظف.

كما أبقت الشركة، على تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت ميتا أن لديها أكثر من 87000 موظف في نهاية سبتمبر، وطالب المسؤولون في الشركة بالفعل الموظفين بإلغاء السفر غير الضروري.

وستكون عمليات التسريح المخطط لها أول تخفيضات واسعة في عدد الموظفين تحدث في تاريخ الشركة البالغ 18 عامًا.

وقد يكون عدد موظفي Meta المتوقع أن يفقدوا وظائفهم الأكبر حتى الآن في شركة تقنية كبرى خلال عام.