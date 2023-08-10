ميتا تضيف خصائص جديدة لثريدز

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة. مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في جويلية استمعت رويترز لتسجيل صوتي له. إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين. مثل التأكد من ظهور منشورات ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستغرام.

وقال زوكربيرج في منشور اليوم إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.