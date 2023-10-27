“ميتا” و”تيك توك” تعلقان على حظر المحتوى المؤيد لفلسطين

ردت شركتا “ميتا” و”تيك توك”، على اتهامات من حكومة ماليزيا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين. في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وحذّرت ماليزيا من إجراءات محتملة ضد الشركتين، قائلة إن منصاتهما متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وقالت “ميتا” التي تمتلك منصة “فيسبوك”، إنه لا صحة لهذه الإتهامات. مضيفة أنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصتها.

كما قالت “تيك توك”، الجمعة، إن إتهامات كوالالمبور لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين لا أساس لها من الصحة.

وأفاد متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ”رويترز”: “تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على كل المحتوى الموجود على (تيك توك)”. مضيفا “نحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا”.