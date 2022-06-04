ميترو الجزائر تغلق هاتين المحطتين

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، اليوم السبت، عن غلق محطتين، حيث يتعلق الأمر بكل من محطتي ساحة الشهداء وعلي بومنجل.

كما أشار بيان ميترو الجزائر، أن غلق المحطتين سيكون مؤقتا مع استمرار الخدمة بالخط “تافورة والحراش وحي البدر وعين النعجة”.

في حين، أوضح البيان ذاته، أن غلق المحطتين راجع إلى خلل تقني بالخط الرابط بين محطتي ساحة الشهداء وعلي بومنجل. تابعا “تبذل الفرق التقنية لمترو الجزائر كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف”.

كما كشف علي أرزقي الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، أن هناك عدة مشاريع توسعة تخص ميترو الجزائر “شرق وغرب العاصمة”. والتي من شأنها فك الإختناف المروري.

وأضاف علي أرزقي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن إنجاز الأشغال الفنية والهندسية على مستوى ربط المطار الدولي بشبكة الميترو عبر الحراش تتم وفقا للآجال المحددة. حيث تم رصد مبلغ 93 مليار دينار .

كما كشف علي أرزقي، بأن هناك مرحلة ثانية من أشغال التوسعة لربط “وادي السمار بالحراش”. و تضم 09 محطات على طول 5،9 كلم. مشيرا إلى أن هذا الخط حيوي جدا. خصوصا وأنه يمر عبر أربع بلديات تضم مرافق إجتماعية واقتصادية حيوية وأقطاب جامعية. وسيسمح هذا الخط بتوفير خدمات النقل عبر الميترو لأكثر من 400 ألف مسافر يوميا.

وأضاف في ذات السياق، أن هناك إمتداد آخر يجري إنجازه ويربط حي “عين النعجة بمدينة براقي” المعروفة بكثافة السكان. ويمتد على طول أكثر من 4.4 كلم ويضم 04 محطات. مشيرا إلى أن المشروع يوجد في مراحل متقدمة وخصوصا في مجال أشغال الهندسة المدنية. حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 78 بالمائة في مرحلته الأولى.

وأضاف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، بأن هناك مرحلة ثانية لانجاز النظام الكلي لأشغال التوسعة ستنطلق في غضون الأشهر المقبلة. مضيفا أن بداية عملية التشغيل ستتم على مرحلتين، الأولى في سنة 2024 و الثانية مع حلول عام 2025.