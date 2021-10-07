ميترو الجزائر تكبد خسائر بـ4 ملايير دينار

تكبدت مؤسسة ميترو الجزائر، خسائر بلغت 4 ملايير دينار، بعد توقفه لأكثر من سنة ونصف “منذ مارس 2020″، حسب مدير المؤسسة العام علي أرزقي.

وقال أرزقي، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، غداة غستئناف رحلات ميترو الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أنه رغم التوقف إلا أن المؤسسة، مستعينة بدعم الدولة، واصلت تسديد أجور العمال الذين كانوا في مواقع عملهم يقومون بالصيانة والتجارب اليومية بصفة منتظمة.

مشيرا إلى أن استئناف الخدمة تقرر بعد قرار السلطات العمومية تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وأكد ذات المسؤول، أن تسيير واستغلال وصيانة الميترو سيكون بكفاءات جزائرية بعد إنشاء شركة جزائرية مائة بالمائة.

وتوقع ارزقي، نقل حوالي 100 ألف راكب يوميا من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا وفق إجراءات البروتوكول الصحي لضمان السلامة الصحية للركاب.

كما طمأن أرزقي المشتركين السابقين في خط نقل ميترو العاصمة بحفظ اشتراكاتهم السابقة، ودعاهم للاقتراب من الشبابيك لتجديدها.

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