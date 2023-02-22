ميترو الجزائر.. خلل تقني بين محطتي حي البدر وعين النعجة

أعلن ميترو الجزائر، اليوم الأربعاء، أن حركة سير القاطرات ستشهد اضطرابات في بعض الخطوط. وهذا عقب حدوث خلل تقني على مستوى الخط الرابط بين محطتي حي البدر وعين النعجة.

كما دعا مؤسسة ميترو الجزائر، المواطنين المسافرين، إلى ضرورو إتباع تعليمات أعوان مترو الجزائر . ومن جهتها، أكد الميترو أن الفرق التقنية لشركة مترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال العادي في أحسن الظروف.

وكشف وزير النقل، كمال بلجود، أن نسبة أشغال توسعة ميترو الجزائر على مستوى خط عين النعجة وبراقي، وصلت تقريبا إلى 80 بالمائة.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي على هامش زيارة التفقد التي يقوم بها على مستوى ولاية الجزائر، أن كل الامكانيات المالية موجودة لإنجاز هذا المشروع.

وكشف الوزير، أن تاريخ الانتهاء من هذا المشروع من المفروض أن يكون أواخر شهر مارس القادم.

وأكد بلجود، أن كل الإمكانيات المالية موجودة، ودفاتر الشروط جاهزة مئة بالمائة، ولا يوجد أي مشكل بخصوص تقدم الأشغال.

وحول خط الميترو الرابط بين الحراش ومطار هواري بومدين، قال الوزير أن الأشغال ستنطلق هذا الشهر وتنتهي خلال شهر نوفمبر الجاري.

وكشف بلجود، عن خط ثالث يربط بين ساحة الشهداء طالب عبد الرحمن وتريولي.

وأكد بلجود، أن الهيئة الداخلية والخارجية لهذه المحطات ستكون الأولوية فيها لشركات جزائرية من أجل التكفل بها.