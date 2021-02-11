ميترو الجزائر.. غلق حركة المرور ببلدية براقي لمدة 3 سنوات

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر، عن تحويل مسار حركة المرور على مستوى بلدية براقي (الجزائر)، لأجل انجاز محطة “بلعربي”.

وأوضحت شركة ميترو الجزائر، أن التحويل يأتي بإطار أشغال انجاز توسعة الخط 1 لميترو الجزائر، الرابط بين عين النعجة وبراقي.

إضافة إلى انجاز محطة ميترو “بلعربي” على مستوى شارع محمد بلعربي.

وقالت المؤسسة إن الطريق الولائي رقم 115 سيتم غلقه أمام حركة المرور لمدة 36 شهرا، ابتداء من الجمعة 12 فيفري.

وأشار المصدر ذاته، أن لجنة حركة المرور وامن الطرقات بولاية الجزائر، قامت بتفعيل مخطط لحركة المرور، لتحويل مسار حركة المرور.

وسيكون المخطط عبر محاور طرق لأجل ضمان الدخول لمدينة براقي والسماح بالوصول إلى الطريق السيار المؤدي الى الدار البيضاء شرقا.

كما يمكن المخطط من التوجه الى مدينة الاربعاء و سيدي موسى غربا.