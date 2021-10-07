ميترو الجزائر يدعو مشتركيه لاسترجاع الرحلات غير المستهلكة خلال فترة الغلق

دعت مؤسسة ميترو الجزائر مشتركيها، اليوم الخميس، لاسترجاع الرحلات غير المستهلكة خلال فترة الغلق بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه على المشتركين التقرب من وكالاتها التجارية لاسترجاع الرحلات غير المستهلكة خلال فترة غلق المترو.

هذا ويستأنف ميترو الجزائر نشاطه اليوم الخميس بعد 18 شهرا من التوقف بسبب الجائحة، حيث كانت أول رحلة في حدود الساعة السادسة صباحا.

وفي هذا الشأن، وضعت المؤسسة إجراءات صحية صارمة لمستعملي الميترو من أجل الحد من إنتشار الفيروس.

وتضمن البروتوكول الصحي عديد الإجراءات منها الزامية إرتداء الكمامة، مؤكدة ان “كل شخص لا يحترم هذه الارشادات سيمنع من استعمال وسيلة النقل هذه”.

كما سيتم استغلال ميترو الجزائر في حدود 50 % من الامكانيات المتوفرة في إطار نفس البروتوكول، بالإضافة إلى إحترام التباعد الجسدي.