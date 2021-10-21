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أخبار الجزائر

ميترو الجزائر يصدر بيانا حول حادثة توقفه

بقلم أمينة داودي
ميترو الجزائر يصدر بيانا حول حادثة توقفه
عودة سير الميترو
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كشفت مؤسسة ميترو الجزائر ، أنه جرت يوم امس الأربعاء عملية إجلاء للركاب على مستوى محطة ميترو عيسات إيدير بسبب إنسداد فرامل قطار الميترو.

وأضاف البيان، أن الحادثة وقعت على الساعة الثامنة وخمس وعشرون د مساء، إثر إنسداد فرامل قطار الميترو. مضيفا أن العملية تمت في أمان طبقا للإجراءات المعمول بها. كما عاد السير العادي للميترو على الساعة الثامنة وتسع و ثلاثون د مساء.

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