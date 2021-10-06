ميترو الجزائر يضع بروتوكول صحي صارم تحسبا لإنطلاقه غدا

وضعت مؤسسة ميترو الجزائر إجراءات صحية صارمة لمستعملي الميترو من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا. وجاء هذا الإجراء عقب الإعلان عن إستئناف نشاط الميترو والمقرر غدا الخميس وهذا بعد 18 شهرا من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأنهت الشركة في بيان لها علم إلى مستعملي الميترو وضع بروتوكول صحي “نحيط علما مستعلمي ميترو الجزائر بأنه تم وضع بروتوكول صحي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وتضمن البروتوكول الصحي عديد الإجراءات نذكر منها الزامية إرتداء الكمامة، مؤكدة ان “كل شخص لا يحترم هذه الارشادات سيمنع من استعمال وسيلة النقل هذه”.

كما سيتم استغلال ميترو الجزائر سيتم كذلك في حدود 50 % من الامكانيات المتوفرة في إطار نفس البروتوكول.

وأضاف البيان إلى إحترام التباعد الجسدي، حيث وضعت الشركة علامات أرضية على مستوى قاعات التذاكر (أمام شبابيك بيع التذاكر و الموزعات الاوتوماتيكية للتذاكر). وأيضا على مستوى الارصفة والعربات. مع وجوب التقيد بهذا التباعد الجسدي بين المسافرين.