ميتز بقيادة أوكيدجة وغيتون يصعد إلى “الليغ1”

حقق نادي ميتز الفرنسي، اليوم الخميس، إنجازًا هامًا بعودته إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي “الليغ1”.

وذلك بعد فوزه في مباراة السد ضد نادي ستاد ريمس بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين، ليضمن بذلك مكاناً بين كبار الكرة الفرنسية الموسم المقبل.

ويُعد هذا الصعود إنجازًا بارزًا لكل مكونات الفريق، وعلى رأسها الثنائي الجزائري ألكسندر أوكيدجة، الحارس المخضرم، وكيفن غيتون، اللاعب المتألق في خط الوسط. اللذان لعبا دورًا حاسمًا في مشوار الفريق هذا الموسم.

أثبت ألكسندر أوكيدجة مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل التشكيلة. حيث قدّم مستويات ثابتة، ووقف سدًا منيعًا في العديد من اللقاءات الحاسمة. خاصة في مواجهات “البلاي أوف”، بفضل خبرته الطويلة في الملاعب الفرنسية وقدرته على التعامل مع الضغط العالي.

أما كيفن غيتون، فقد تألق هو الآخر خلال موسم الصعود. وقدم مردودًا قويًا في وسط الميدان، وكان من العناصر التي اعتمد عليها الجهاز الفني في التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي. ليُثبت بذلك أنه أحد الأسماء الجزائرية الواعدة في أوروبا.