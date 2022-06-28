ميتز يعلن رحيل لاعبه فريد بولاية

أعلن نادي ميتز الفرنسي، الساقط لدوري الدرجة الفرنسية الثانية، عن رحيل لاعبه الدولي الجزائري، فريد بولاية.

ورد حساب نادي ميتز، على تويتر، اليوم الثلاثاء:”إلتحق بالفريق في 2018، فريد بولاية يغادر أفسي ميتز”.

وأضاف النادي الفرنسي في التغريدة:”5 مواسم، 132 مباراة، 18 هدفاً”.

كما ختم ميتز التغريدة بشكر لاعب الخضر بولاية، كما تمنى له التوفيق في مسيرته الكروية.