ميتز يعلن رحيل لاعبه فريد بولاية
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي ميتز الفرنسي، الساقط لدوري الدرجة الفرنسية الثانية، عن رحيل لاعبه الدولي الجزائري، فريد بولاية.
ورد حساب نادي ميتز، على تويتر، اليوم الثلاثاء:”إلتحق بالفريق في 2018، فريد بولاية يغادر أفسي ميتز”.
وأضاف النادي الفرنسي في التغريدة:”5 مواسم، 132 مباراة، 18 هدفاً”.
كما ختم ميتز التغريدة بشكر لاعب الخضر بولاية، كما تمنى له التوفيق في مسيرته الكروية.
[ ℙ𝕣𝕠 ]
🔁 Arrivé en janvier 2018, @farid_boulaya quitte le #FCMetz.
5️⃣ saisons
1️⃣3️⃣2️⃣ matches
1️⃣8️⃣ buts
🤝 𝐿𝑒 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓 𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒 👇 pic.twitter.com/5hUU9oKrkQ
— Fc Metz ☨ (@FCMetz) June 28, 2022
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