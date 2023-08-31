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الرياضة

ميتز يعلن ضم الدولي الجزائري غيتون خيركوف

بقلم فيصل زيان بوزيان
ميتز يعلن ضم الدولي الجزائري غيتون خيركوف
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أعلن نادي ميتز الفرنسي الناشط في “الليغ 1” الفرنسية، اليوم الخميس، عن ضمه للظهير الدولي الجزائري خيركوف غيطون لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماورد في موقع نادي ميتز، فقد تم التعاقد  مع لاعب المنتخب الوطني خيركوف لمدة 3 سنوات قادما من صفوف نادي باستيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/EkuBW
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