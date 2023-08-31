ميتز يعلن ضم الدولي الجزائري غيتون خيركوف
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي ميتز الفرنسي الناشط في “الليغ 1” الفرنسية، اليوم الخميس، عن ضمه للظهير الدولي الجزائري خيركوف غيطون لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب ماورد في موقع نادي ميتز، فقد تم التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خيركوف لمدة 3 سنوات قادما من صفوف نادي باستيا.
[ ℙ𝕣𝕠 ]
🔥 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗩𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗸𝗵𝗼𝗳 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻.
🤝 𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘢̀ 𝘯𝘰𝘵𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶 𝘯𝘶𝘮𝘦́𝘳𝘰 22 !
💫 Âgé de 27 ans, il arrive en provenance de @SCBastia.
— FC Metz ☨ (@FCMetz) August 31, 2023
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