ميتشل فايزر:”أعمل على إستخراج جواز السفر الجزائري لخوض مغامرة أخرى”

كشف اللاعب الألماني ذو الأصول الجزائرية، ميتشل فايزر، عن إستعداده لتمثيل المنتخب الوطني، تحسبا للإستحقاقات القادمة.

وصرح اللاعب ميتشل فايزر، أمس لموقع “غول” الألماني:”لحد الآن، لا أملك جواز سفر جزائري، وأنا أعمل حاليا على إستخراجه”.

وأضاف اللاعب الألماني ذو الأصول الجزائرية:”إنه خيار بالنسبة لي ، وستكون مغامرة أود أن أعيشها، وعندما مثلت المنتخب الألماني في الفئات الشابة أدركت أن العقلية الألمانية لا تناسبني”.

وتابع ذات المتحدث:”شخصيتي لا تبدو ألمانية للغاية. أشعر أن لدي شيء أفريقي بداخلي، وأنا أقدر ذلك”.

يجدر للإشارة، ينشط اللاعب ميتشيل فايزر، في منصب الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل الفئات الشابة للمنتخب الألماني.

كما تُوج بكأس أمم أوروبا لأقل من 21 سنة عام 2017 مع المانشافت، وسبق له تمثيل أندية بايرن ميونيخ، كايزر سلاوترن، وهيرتا برلين.