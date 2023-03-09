ميتشل فايزر:”اختيار الجزائر يمنحني فرص اللعب في أكبر التظاهرات الكروية”

كشف اللاعب الألماني ذو الأصول الجزائرية، ميتشل فايزر، عن أهدافه المستقبلية في مسيرته الكروية خلال آخر ظهور إعلامي.

ونقل الحساب الرسمي لناديه فيرديربريمن، تصريحات اللاعب فايزر، خلال ندوة صُحفية اليوم الخميس، والذي صرح:”كان دائما يدور في ذهني ويهمني اللعب في منافسة كبيرة”.

وأضاف اللاعب فايزر:”أرى أنني سأمتلك حظوظا وفيرة في تحقيق ذلك، باللعب مع الجزائر”.