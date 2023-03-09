ميتشل فايزر:”اختيار الجزائر يمنحني فرص اللعب في أكبر التظاهرات الكروية”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف اللاعب الألماني ذو الأصول الجزائرية، ميتشل فايزر، عن أهدافه المستقبلية في مسيرته الكروية خلال آخر ظهور إعلامي.
ونقل الحساب الرسمي لناديه فيرديربريمن، تصريحات اللاعب فايزر، خلال ندوة صُحفية اليوم الخميس، والذي صرح:”كان دائما يدور في ذهني ويهمني اللعب في منافسة كبيرة”.
وأضاف اللاعب فايزر:”أرى أنني سأمتلك حظوظا وفيرة في تحقيق ذلك، باللعب مع الجزائر”.
Mitchell #Weiser zu seiner Ambition, algerischer Nationalspieler zu werden:
„Die Option hatte ich immer im Kopf. Es ist ein wichtiges Ziel von mir, ein großes Turnier zu spielen. Bei Algerien sehe ich bessere Chancen, das zu erreichen.“ #Werder pic.twitter.com/XXKlq6ZsoF
— SV Werder Bremen (@werderbremen) March 9, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/xzBzm