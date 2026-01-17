ميتشو يحمّل التحكيم مسؤولية الإقصاء من كأس الجزائر

حمّل مدرب وفاق سطيف، ميتشو، الطاقم التحكيمي، الذي أدار مباراة أمس الجمعة، أمام المضيف شباب قسنطينة، مسؤولية الإقصاء من منافسة كأس الجزائر.

وغادر الوفاق السيدة الكأس، من الدور ثمن النهائي، عقب الخسارة على يد شباب قسنطينة، بنتيجة 2-1.

وتقدم “النسر السطايفي” في النتيجة، بهدف المدافع كمال حميدي. عند الدقيقة الـ 19، قبل أن يعدل قائد “السياسي” ابراهيم ذيب، من ركلة جزاء، في الدقيقة 45+2، ليحسم البديل بوزكري، اللقاء بهدف في الدقيقة الـ 10 من الشوط الإضافي الأول.

وحول مجريات اللقاء والإقصاء، قال ميتشو، في الندوة الصحفية: “سجلنا هدفا في الشوط الأول.. لم تكن هناك فرصة لإعلان ضربة الجزاء”.

وواصل التقني الصربي: “لعبنا بشجاعة كبيرة في الشوط الأول، وانهيناه بنتيجة 1-1. ولكن لا أعلم كيف جرت الأمور بعدها رغم أنه كان أمامنا تحديات”.