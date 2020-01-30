ميخازني: ” أصحاب البلاطوهات يخافون من ضغط فريق الأصاغر”!

إنتفض المدرب المؤقت لفريق مولودية الجزائر محمد ميخازني ضد أصحاب البلاطوهات الذين إنتقدوه عقب إقصاء العميد أمام وداد بوفاريك في منافسة كأس الجمهورية.

ونشط مدرب المولودية صبيحة اليوم الخميس ندوة صحفية تحدث من خلالها عن التحضيرات التي تسبق مباراة عين مليلة قائلا:

” أنا لست جبان مثل بعض الأشخاص الذين يختبؤون في البلاطوهات، أنا أطابهم بأن يتقدموا لقيادة المولودية.. “وريولنا حنة يديكم”.

“بما أنكم تملكون كل الحلول لمذا لا تتقدمون لتسيير المولودية؟” وأضاف: ” هذا الشخص الذي يتكلم في البلاطوهات لم يقدر على مواجهة ضغط فريق الأصاغر، قام بغلق هاتفه والهروب”.