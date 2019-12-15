ميخازني: “التعادل في مباراة الذهاب يمنحنا أفضلية كبيرة” 

اعتبر مدرب مولودية الجزائر، محمد ميخازني، أن فريقه يملك أفضلية كبيرة على نادي القوة الجوية العراقي، بالنظر لنتيجة الذهاب.

وصرح محمد ميخازني، لتلفزيون “النهار”: “الدفاع الجوي العراقي، فريق قوي، وتعادلنا أمامه في مباراة الذهاب، يمنحنا أفضلية كبيرة”.

وأضاف مدرب العميد: “أصبحنا نعرف منافسنا، بعد المباراة التي جمعتنا في الذهاب، وحضرنا جيدا لهذه المواجهة”.

وتابع محمد ميخازني: “لدينا أفضلية بالإستقبال على ملعبنا، لكن النتيجة تبقى متعادلة فيما بيننا، لذا لا نملك خيارا آخر غير الفوز”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيستضيف القوة الجوية العراقي، غدا الإثنين، لحساب مباراة العودة من الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية.