“ميخازني” :”الجميع يعلم ما الذي مرّ علينا ولكن..”

الرياضة
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“ميخازني” :”الجميع يعلم ما الذي مرّ علينا ولكن..”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى مُدرب مولودية الجزائر، “محمد ميخازني”، فخره بعناصر تشكيلته بعد الفوز الصعب المُحقق على حساب “مولودية وهران” بملعب “5 جويلية”.

وتحدث التقني في الندوة الصحفية التي تلت القمة قائلا :”الجميع يعلم الأسبوع الصعب الذي مرّ علينا، بسبب كثرة الإصابات والغيابات”.

وواصل :”لكن الحمد لله، العناصر التي شاركت كانت في المُستوى المطلوب، ونجحت في قيادتنا للحصول على نقاط غاية في الأهمية”.

يُشار بأن “العميد” قفز للمركز الرابع من الترتيب العام، بعدما تفوق على “الحمراوة” بهدف دون رد من توقيع “سامي فريوي”.


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