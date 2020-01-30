ميخازني: “جلبنا لاعبين بالملايير وعجزنا عن حل مشكل البدلات الرياضية”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، محمد ميخازني، اليوم الخميس، أسفه للأوضاع التي يعيشها فريقه مؤخرا، من ناحية التسيير.

وصرح محمد ميخازني، لتلفزيون “النهار”: “منذ أن توليت قيادة الفريق، وأنا أطالب بحل مشكل البدل، سواءا الخاصة بالتدريبات أو المنافسات الرسمية”.

وأضاف مدرب العميد: “من غير المعقول التعاقد مع لاعبين بملايين، وربما حتى بملايير، ولا يمكننا توفيرالبدل الرياضية، بسب مشكل بين الإدارة وممول الفريق بالألبسة”.

وتابع محمد ميخازني: “بلغ بي الأمر أنا شخصيا إلى حد أنني إشتريت بدلة مولودية الجزائر، بأموالي الخاصة، للجلوس بها على دكة بدلاء الفريق”.