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ميخازني: “حققنا فوزا مهما للمعنويات والرجاء يستحق التأهل”

الرياضة
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ميخازني: “حققنا فوزا مهما للمعنويات والرجاء يستحق التأهل”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب مولودية الجزائر، محمد ميخازني، أن الفوز المحقق أمام الرجاء المغربي، مفيد لمعنويات فريقه، معترفا في ذات الوقت بأحقية الرجاء في التأهل.

وصرح محمد ميخازني، عقب الفوز أمام الرجاء: “لعبنا دون ضغط، لأنه لم يكن لدينا ما نخسره، عكس الرجاء، فالضغط عادة ما يكون عند الفريق المنتصر”.

وأضاف: “فريقنا كان جيد من ناحية التمركز والحضور، أربكنا الرجاء، بعد هدفنا الأول، لكن تأهله كان مستحقا، بالنظر لما قدمه في مبارتي الذهاب والإياب”.

وتابع محمد ميخازني: “سعيد بآداء فريقي، ليس سهلا الفوز على الرجاء بمعقله، والفوز الذي حققناه مهم لمعنويات فريقنا في بقية المشوار”.


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